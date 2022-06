Ortsmarke: Tulsa, Oklahoma

Andrea Gallegos, Tulsa Women’s Clinic:

»Wie Sie sehen können, ist unser Wartezimmer leer. Vor ein paar Monaten hat das noch ganz anders ausgesehen. Da war jeder Raum, jeder Stuhl besetzt. Wir mussten Stühle oft bis hier heraus auf den Gang stellen und in andere Räume.«

Eine gynäkologische Praxis im US-Bundestaat Oklahoma. Bis vor kurzem führten Ärztinnen und Ärzte hier jeden Tag 30 bis 40 Schwangerschaftsabbrüche durch. Auch aus dem Nachbarstaat Texas reisten Patientinnen an. Aber seit kurzem darf das Team seine Dienste nicht mehr anbieten. Ende Mai unterzeichnete der Gouverneur von Oklahoma das strengste Abtreibungsverbot der USA. Es untersagt Schwangerschaftsabbrüche ab dem Moment der Befruchtung – und ermöglicht es auch Privatpersonen, alle zu verklagen, die Frauen helfen, eine Schwangerschaft zu beenden.

Andrea Gallegos, Tulsa Women’s Clinic:

»Wir können also keine Abtreibungen mehr durchführen. Das war das Einzige, was wir hier gemacht haben. Wir bieten keine anderen Leistungen an. Wegen des Totalverbots können wir jetzt also gar nichts mehr anbieten.«

(Pastor liest vor der Praxis aus der Bibel.)

Trotzdem versammeln sich vor der leeren Praxis noch immer Abtreibungsgegner, vor allem fundamentalistische Christen.

Brandon Allen, Pastor:

»Ich komme immer noch her, speziell an diesen Ort, weil die immer noch geöffnet haben und ihre Website immer noch dafür wirbt, dass sie Eltern helfen wollen, ihre Kinder umzubringen.«

Die Einschüchterungsversuche der Abtreibungsgegner verunsichern das verbliebene Personal.

Andrea Gallegos, Tulsa Women’s Clinic:

»In diesen Tagen ist es noch schlimmer, weil wir keine Patientinnen mehr haben. Es fühlt sich noch hoffnungsloser an, da draußen angeschrien zu werden, wenn man hier drinnen eh nichts machen kann. Was soll das? Warum sind die hier? Ich weiß es nicht. Es ist Einschüchterung. Wissen Sie, diese Verbote sollen Privatleute zu Hilfssheriffs machen. Im Grunde sind die da draußen jetzt Kopfgeldjäger.«

Ortsmarke: Washington, D.C.

Noch könnte das Verbot von Oklahoma allerdings von Bundesrecht gekippt werden. Derzeit verhandelt der Supreme Court, das höchste Gericht der USA. Das Grundsatzurteil zum Fall ›Roe gegen Wade‹ aus den 1970er Jahren gewährt Frauen bislang grundsätzlich das Recht, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden.

Allerdings haben die Konservativen im neunköpfigen Supreme Court seit der Amtszeit von Präsident Donald Trump eine knappe Mehrheit. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass das Gericht Abtreibungsverbote wie das in Oklahoma nun erlaubt. Und damit die Uhren zurückdreht.

Andrea Gallegos, Tulsa Women’s Clinic:

»Wir müssen weiterkämpfen. Und sicherstellen, dass – was auch immer passiert – wir einen besseren Weg finden, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu schützen als durch ›Roe‹. Das ist mir persönlich und beruflich wichtig. Als Frau, als Mutter von Töchtern. Ich muss bleiben.«

Sollte das Verbot bestand haben, sagt sie, wolle sie ihre Praxis in einen liberaleren Bundesstaat verlegen.