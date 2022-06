Trotz Abtreibungsverbot in Louisiana »Wir behandeln so viele Patientinnen wie möglich«

Kathaleen Pittman, Klinikverwaltung Hope Medical Group for Women

»Wir tun unser Bestes, wir nutzen jeden Tag und behandeln so viele Patientinnen wie möglich, solange wir können. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so weitergeht, wir müssen einfach abwarten, was passiert.«

Die Entscheidung des Supreme Court der USA, Frauen das Recht auf Abtreibung zu nehmen, führt zu einem landesweiten juristischen Gezerre. Einige republikanisch regierte Bundesstaaten reagierten sofort mit strengen Verboten von Schwangerschaftsabbrüchen - auch bei Vergewaltigung und Inzest. Dagegen wiederum klagen Abtreibungskliniken – teilweise mit Erfolg, wie die Hope Medical Group for Women in Shreveport, Louisiana.

»Als wir dann die Nachricht erhielten, dass die einstweilige Verfügung in Kraft ist, haben wir sofort angefangen, anzurufen und die heutigen Termine und die Donnerstagstermine zu bestätigen und dann die zu bestätigen, die für Freitag und Samstag abgesagt worden waren.

Es ist vielleicht nur vorübergehend. Vielleicht können wir nicht mehr lange weitermachen. Ich hoffe schon. Aber zumindest gibt es in der Zwischenzeit Frauen, die wir behandeln und für die es alles bedeutet, dass sie zu uns kommen und diesen Eingriff vornehmen lassen können. Eine ungewollte Schwangerschaft ist lebensverändernd, und das für so viele Frauen nicht im positiven Sinne.«

Am 8. Juli ist ein neuer Gerichtstermin angesetzt. Ob Kliniken in Louisiana künftig weiter Abtreibungen durchführen dürfen, ist ungewiss. In den USA gibt es keine landesweite Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen. Abtreibungen waren aber mindestens bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also etwa bis zur 24. Woche erlaubt.

»Wir vereinbaren keine weiteren Termine. Wir sind diese und nächste Woche ausgebucht. Und wenn dann noch etwas frei wird, kommen diejenigen aus der Warteliste dran. Wir haben noch immer eine Warteliste von über 400 Personen.«