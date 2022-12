Baotip empfängt uns in ihrem Büro im Norden Bangkoks, im Erdgeschoss einer Wohngegend. An der Wand hängt ein Plakat, auf dem auf Thai steht: »Abtreibung, Abtreibung, Abtreibung«, in einer Porzellanschale liegen Anstecknadeln mit dem Aufdruck »Keine Abtreibung sollte unsicher sein«.

Baotip verschickte Briefe an elf Krankenhäuser, um zu erfahren: Warum bietet ihr immer noch keine Schwangerschaftsabbrüche an? Heraus kam: Kliniken sind von der Gesetzesänderung überrumpelt worden, die mitten in der Coronapandemie in Kraft trat. Es fehle an medizinischen Geräten, Personal, Kapazität. Medizinstudierende an den Unis lernen die Praxis von Schwangerschaftsabbrüchen nicht. Sie sind kein Teil des Lehrplans.

Viele Kliniken wiesen Patientinnen immer noch ab, mit der unwahren Behauptung, Abtreibung sei weiter illegal. Das geringe Angebot treibe die Preise in die Höhe. Ein Abbruch kostet bis zu 5000 Thai-Baht, etwa 140 Euro. Zu teuer für viele Frauen. Das thailändische Amt für Gesundheitssicherheit NHSO zahlt bis zu 80 Euro dazu. Doch die Anträge sind voller bürokratischer Hürden. Das größte Problem, sagt Baotip, sei aber die Religion. Viele Ärztinnen und Ärzte weigerten sich, Abbrüche vorzunehmen, weil diese im Buddhismus als Sünde gelten. Kliniken wagen nicht, auf ihren Websites zu schreiben, dass sie Abbrüche vornehmen – zu groß ist die Angst, Reputation zu verlieren.