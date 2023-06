Tatsächlich ist es in kaum einem Land der Welt so schwierig, mit Überlebenden sexueller Gewalt zu sprechen.

María Amarilla, heute 20, ist eine der sehr wenigen, die redet. Die junge Frau mit den großen braunen Augen studiert inzwischen Medizin in Buenos Aires und ist per Video zugeschaltet. Im Alter von elf Jahren sei sie von ihrem Onkel missbraucht und bedroht worden. Jahrelang erzählte sie niemandem davon. »Ich wusste nicht, dass es falsch war«, sagt sie.

In der Schule hatte sie so gut wie nichts über Sexualkunde gelernt. Ein, wie sie sagt, »völliger Mangel an Information«. Einzig die evangelikale Organisation Decisiones sei zu einem Gespräch erschienen. Darin habe man ihnen erklärt, dass Frauen, die abtreiben, Verbrecherinnen seien. Es sei viel um die Sünden von Mädchen gegangen, darum, welche Kleider sie tragen. Außerdem habe man ihnen ein Papier zur Unterschrift ausgehändigt, auf dem sie versprachen, bis zur Ehe Jungfrau zu bleiben.

Mit fünfzehn Jahren vertraute Amarilla sich ihrer Mutter an, die sie bei der Anzeige unterstützte. In der kleinen Stadt wusste bald jeder über ihren Fall Bescheid. Teile der Familie hätten ihr Vorwürfe gemacht, gefragt, was sie zu so später Uhrzeit in dem Haus ihres Onkels gewollt hätte. Rund zwei Jahre habe der Täter im Gefängnis verbracht. »Nun ist er längst frei und glücklich«, sagt Amarilla. Er gehe auf Geburtstage und Familienfeiern, sie nicht. Trotzdem bereut sie nicht, ihr Schweigen gebrochen zu haben. »Es war mir wichtig, um andere Mädchen zu ermutigen und auch vor ihm zu warnen«, sagt sie.