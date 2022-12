Ich ging jedenfalls von der Recherche in Happyland nach Hause, weg von Leng und Alondra, mit dem Gefühl, dass diejenigen, die ungewollt Schwangeren auf den Philippinen oder sonstwo die Option sicherer Abbrüche verwehren, echte Traumverhinderer sind. Chancenverhinderer mindestens. Menschen also, die Mädchen wie Alondra und Leng um die Chance betrügen, eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens selbst zu treffen.

Während der Recherche sprach ich auch mit der Ärztin Junice Melgar, die sich seit Jahrzehnten auf den Philippinen für Frauengesundheit einsetzt. Wir redeten über die USA, wo der Oberste Gerichtshof damals kurz davor stand, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Was wenige Wochen später so kam. Die Philippinen zeigten, sagte Melgar, was passiert, wenn Frauen die Gesetzesgrundlage zu Abbrüchen entzogen wird. Wie schwer es sei, solche ultrakonservativen Gesetze wieder rückgängig zu machen, sind sie einmal in Kraft. »Solange Abtreibung ein Verbrechen ist, treibt man Frauen in den Tod«, sagte sie. Etwa, weil Betroffene im Untergrund unsichere Wege zum Abbruch suchen müssten.

Die Recherche hat meinen Blick auf das Thema geschärft. Ich bin an den Gedanken gewöhnt, dass Schwangersein und Mutterwerden nicht aufeinanderfolgen müssen. Doch so vielen Frauen weltweit bleibt diese Entscheidungsfreiheit verwehrt. Sie werden Mütter, aber wollen sie das auch? Für mich steht fest: Nur wer die Optionen kennt, kann wirklich Ja sagen – oder Nein.