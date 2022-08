Die US-Regierung hat Klage gegen den Bundesstaat Idaho eingereicht, um ein dort geplantes Gesetz zu blockieren, das ein »nahezu absolutes Verbot« von Abtreibung vorsieht. Das erklärte Justizminister Merrick Garland am Dienstag in Washington. Er verwies auf Pläne in Idaho, Abtreibungen in fast allen Fällen zu verbieten, auch in medizinischen Notfällen für Schwangere. Die Klage ist die erste rechtliche Anfechtung staatlicher Abtreibungsgesetze, seit der Oberste Gerichtshof im Juni das wegweisende »Roe v. Wade«-Urteil von 1973 aufgehoben hat.