SPIEGEL: Wie ist es dazu gekommen?

Dibben: Die Diskussion begann im Juni, als eine schwangere US-Amerikanerin starke Blutungen erlitt. Trotz Lebensgefahr weigerten die behandelten Ärzte sich, eine Abtreibung durchzuführen. Malta ist das einzige EU-Land mit grundsätzlichem Abtreibungsverbot. Dieser Fall führte uns vor Augen, was das konkret bedeutet. Die sozialdemokratische Regierung versprach deshalb, die Gesetze zu prüfen. Auch künftig sollen Abtreibungen verboten sein. Wenn das Leben von Frauen in Gefahr ist, soll es aber Ausnahmen geben. Dagegen regt sich jetzt Protest. Es wird behauptet, dass die Diagnose »Lebensgefahr« zum Anlass genommen werde, um auch bei psychischen Problemen Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen. In der Öffentlichkeit wird so getan, als würde hier bald alles möglich. Und im Parlament legte der Oppositionsführer sogar kürzlich nahe, der ganze Fall der Touristin sei eine Verschwörung, um Abtreibungen zu ermöglichen. Das ist natürlich grotesk. Aber es trifft bei manchen offenbar einen Nerv.