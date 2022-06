Wer aber jung ist und Arbeit sucht in Griechenland, bleibt kaum auf solch einer Insel. Er oder sie geht meist aufs Festland oder, so wie in den vergangen 15 Jahren, einfach gleich ins Ausland. Arbeit ist in Griechenland immer noch rar, oft schlecht bezahlt, und wenn es sie gibt, dann kaum auf Antikythera. Die Insel liegt nördlich von Kreta abseits der Touristenströme, ein bisschen windig und isoliert. Was hier im Kleinen passiert, betrifft in Wahrheit das ganze Land.