Die waldreiche Region im Hinterland von Coimbra ist wunderschön, aber zunehmend menschenleer. Inzwischen gibt es Dörfer, die eigentlich nur noch auf der Landkarte existieren. Die Jungen fliehen auf der Suche nach Arbeit, die Alten sterben. So ist es in vielen ländlichen Regionen. Doch nirgendwo in Westeuropa schrumpft die Bevölkerung so rasch wie hier im Herzen von Portugal. In den vergangenen hundert Jahren sank die Einwohnerzahl um zwei Drittel.