SPIEGEL: Sie haben als Lokalreporter des »Heraldo de Aragón« diese Gebiete viele Jahre selbst erkundet. Was haben Sie dabei erlebt?

Del Molino: Die Menschen in diesen Regionen fühlten sich schon vor 20 Jahren abgehängt. Es hat ihnen nur niemand zugehört. Als ich in den frühen Nullerjahren dort in der Provinz arbeitete, erlebte Spanien einen Boom. Wir hatten den Euro bekommen, die Wirtschaft wuchs, viele konnten sich Häuser kaufen und verdienten mehr. Alles schien ewig so weiterzugehen. Überall entstanden größenwahnsinnige Projekte, noch heute zeugen Bauruinen im ganzen Land davon. In den ländlichen Gebieten aber gab es bereits damals Werksschließungen, Entlassungen, Abwanderung. Ich fuhr oft stundenlang durch diese verlassenen Gegenden. In den Dörfern spürte ich den Frust. Von meinen Artikeln darüber wollte man in der Stadt aber oft nichts wissen. Sie störten das verbreitete Gefühl, es geschafft zu haben.