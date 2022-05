EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach diese Worte am 28. Februar 2022 in einem Interview mit euronews. Vier Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und nur einen Tag später reichte Wolodymyr Selenskyj als amtierender Präsident des Landes einen offiziellen Beitrittsantrag ein.

Der ukrainische Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union besteht schon lange. Ende 2013 unterschrieb der damalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch ein bereits ausgefertigtes Assoziierungsabkommen mit der EU nicht. In der Folge brachen teils gewaltsame Proteste auf dem Maidan Nesaleschnosti, dem »Platz der Unabhängigkeit« in Kiew aus, die heute als »Euromaidan« bekannt sind.