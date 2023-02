Die beiden griechischen Inseln Leros und Lesbos liegen jeweils nur wenige Seemeilen von der türkischen Küste entfernt. In den vergangenen Wochen hatte die Zahl der Überfahrten von der Türkei in Richtung Griechenland auf unsicheren und überfüllten Booten trotz winterlich rauer See deutlich zugenommen.

Viele Flüchtlinge versuchen, mit nicht seetüchtigen Booten von der Türkei aus nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. Seit 2014 kamen nach Angaben der internationalen Organisation für Migration (IOM) 2246 Menschen, die vor Krieg und Armut in ihren Heimatländern flüchteten, im östlichen Mittelmeer ums Leben.