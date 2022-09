Konflikt um Ägäisinseln Erdoğan droht Griechenland mit Militärangriff

Im Dauerstreit zwischen der Türkei und Griechenland über mehrere Inseln der Ägäis hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan abermals scharfe Worte in Richtung Athen gesandt. Bei einem Auftritt im Rahmen einer Technikmesse in der Schwarzmeer-Stadt Samsun drohte er dem Nachbarland indirekt mit Krieg: »Wenn die Zeit kommt, werden wir tun, was nötig ist«, sagte er. »Wir können plötzlich über Nacht kommen«, fügte er hinzu.