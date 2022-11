Nach seinem Rauswurf wandte sich Darwisch nun an die Zeitung »Daily News Egypt«. Was dort am Dienstag passierte, »verstößt gegen die Redefreiheit und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte«, sagte Darwisch. Die Vereinten Nationen sollten neutral sein.

Inszenierung der ägyptischen »Propagandamaschine«

Um seiner Sicht Nachdruck zu verleihen, hatten sich am Mittwoch am Rande der Klimakonferenz mehrere junge Frauen mit Fotos von Darwisch vor dem Gelände positioniert. »Dutzende protestieren aus Solidarität« mit Darwisch, berichtete die regierungsnahe »Daily News«. Callamard habe ihn »zum Schweigen gebracht«.