»Das schlimmste aller möglichen Szenarien«

»Er wurde jetzt verhaftet und wird ins Gefängnis gebracht«, sagte der EIPR-Vorsitzende Hossam Bahgat gegenüber Reuters, nachdem das Urteil verkündet wurde. Auch in Italien ist der Unmut groß: »Dies ist das schlimmste aller möglichen Szenarien«, sagte der italienische Sprecher von Amnesty International, Riccardo Noury, laut »Corriere della Sera« . »Es ist noch nicht zu Ende, jetzt müssen alle Möglichkeiten geprüft werden, um ihn aus dieser Situation herauszuholen. Die italienische Regierung möge bitte intervenieren«, fügte Noury hinzu.

Zakis Fall fand aufgrund seines Studiums in Bologna große Anteilnahme in der italienischen Öffentlichkeit. Auch erinnerte seine Situation an den Foltertod des italienischen Studenten Giulio Regeni in Ägypten. »Schrecken ohne Ende. Ich bin in Tränen. Die italienische Regierung kann stolz sein auf ihr Schweigen, auf ihre Abwesenheit«, schrieb der sozialdemokratische Abgeordnete Filippo Sensi in einem Tweet.