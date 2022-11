»Er hat überhaupt keine Ahnung, was draußen in der Welt passiert«

Seine Familie berichtete nun, am sechsten Tag seines Wasserverzichts sei Abd el-Fattah in der Dusche kollabiert und dann ohnmächtig geworden. Als er wieder zu sich gekommen sei, sei er von Menschen umringt gewesen. Dann seien ihm eine Zuckerlösung und Elektrolyte verabreicht worden. Zudem sei er zwischenzeitlich in seiner Zelle gefesselt worden, weil er eine medizinische Untersuchung verweigert und seinen Kopf gegen die Wand geschlagen habe.