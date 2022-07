Der Fall sorgte in Ägypten für Entsetzen: Im Juni wurde die Studentin Naira Ashraf am helllichten Tag mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt. Die Tat ereignete sich an den Toren der Universität von Mansura. Einen Heiratsantrag des Täters hatte die 21 Jahre alte Frau zuvor abgelehnt. Wegen Mordes wurde der Mann zum Tode verurteilt. Die Richter setzen sich nun für eine öffentliche Hinrichtung ein.