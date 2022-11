Die Familie des Aktivisten hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag einen Brief von ihm erhalten, in dem er ein Ende seines Protestes ankündigt. Wie die Familie in einer Erklärung mitteilte, hat Abdel Fattahs Mutter, Laila Soueif, über die Gefängnisbehörden eine kurze Notiz in der Handschrift ihres Sohnes erhalten. Der Brief sei auf Montag datiert. Darin bittet Abdel Fattah seine Mutter, ihn an diesem Donnerstag im Gefängnis zu besuchen.