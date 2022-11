Die ägyptische Menschenrechtsorganisation ECRF verurteilte die Festnahmen ebenfalls. »Warum hat sich die ägyptische Regierung um die Austragung des Gipfels beworben, wenn die Sicherheitseinschränkungen den kleinsten Ausdruck von Protest verhindern werden?«, hieß es vom ECRF in einem Statement. Die ägyptische Regierung hatte zuletzt angekündigt, dass Proteste nur in einem designierten Areal abseits des Tagungszentrums in Scharm El-Scheich stattfinden könnten.

15 Nobelpreisträgerinnen und -träger appellieren an Bundesregierung

Mehrere Nobelpreisträgerinnen und -träger, darunter die diesjährige Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, appellieren derweil in einem Brief an die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), beim COP27 auch die Lage der zahlreichen politischen Gefangenen in Ägypten anzusprechen.