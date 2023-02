Die Produktion bringe bedeutende Risiken mit sich

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA forderten in einer am späten Freitagabend vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichten Stellungnahme, Teheran auf, mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu kooperieren. Iran müsse seine rechtlich verbindlichen internationalen Verpflichtungen einhalten, forderten die Länder. Die Produktion von hoch angereichertem Uran durch Iran in der Anlage in Fordow bringe bedeutende Risiken mit sich und sei nicht durch einen zivilen Nutzen zu rechtfertigen, hieß es weiter.

Iran hatte sich 2015 verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug wurden westliche Sanktionen gegen die Islamische Republik aufgehoben. Nachdem die USA unter Präsident Donald Trump aus diesem Abkommen ausgestiegen waren, machte Teheran die Beschränkungen schrittweise rückgängig. Verhandlungen zur Wiederherstellung des Atompaktes, an denen auch Deutschland beteiligt ist, liegen seit Monaten auf Eis. In dem Abkommen mit dem Iran war für die Urananreicherung ein Schwellenwert von 3,67 Prozent vereinbart worden. Zum Bau von Atombomben ist auf rund 90 Prozent angereichertes Uran notwendig.