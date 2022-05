Wie die Behörden am Montag mitteilten, seien 113 Flüchtlinge geborgen worden. Sie hätten an Bord mehrerer Boote nach Großbritannien gelangen wollen. Unter den Geretteten waren demnach eine Frau und zwei unterkühlte Kinder.

Die Überfahrt scheint kurz, ist jedoch lebensgefährlich: Die französischen Behörden haben am Wochenende erneut zahlreiche Migranten im Ärmelkanal gerettet.

Zunächst sei ein Patrouillenboot damit beauftragt worden, 40 Flüchtlingen auf einem in Seenot geratenen Schiff zu Hilfe zu kommen. Die Migranten wurden nach Dünkirchen gebracht. Anschließend rettete ein Patrouillenboot der Gendarmerie 38 Flüchtlinge, die nach Calais gebracht wurden. Bei zwei weiteren Einsätzen wurden die übrigen 35 Migranten in Sicherheit gebracht. Mehr als 600 Menschen gelang offenbar die Überfahrt an die englische Küste.