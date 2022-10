Die Tageszeitung »The Times« hatte am Freitag berichtet, dass der neue britische Premierminister Rishi Sunak ein Abkommen mit Frankreich schließen wolle, um die illegale Einwanderung von Frankreich über den Ärmelkanal zu begrenzen. Demnach will Sunak eine genaue Zahl der aufzuhaltenden Schiffe und der in Frankreich einzusetzenden britischen Grenzpolizisten erreichen.

Mann wirft Brandsätze auf Räume für Migranten in Dover

Die britische Polizei untersucht einen mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag in der südenglischen Hafenstadt Dover. Gegen Räumlichkeiten des Innenministeriums für Migranten seien zwei bis drei Brandsätze geworfen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Kent am Sonntag mit. Dabei seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Bei dem Ziel des Attentats handele es sich um ein Auffanglager für Flüchtlinge, die illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen, hieß es in örtlichen Medien. Innen-Staatssekretär Robert Jenrick wollte zum Tatort reisen.