SPIEGEL: Wie ist die Situation für Ihre Organisation in der Ukraine?

Christou: Dort war es zu Beginn für uns ebenfalls sehr kompliziert. Beide Seiten wollten, dass wir Partei ergreifen. Ich musste erklären, dass wir nicht solidarisch sind gegenüber Staaten oder Fahnen, sondern nur gegenüber Menschen, die die Leidtragenden sind in einem Krieg. Wir bringen medizinische Güter in unterversorgte Gegenden der Ukraine, evakuieren Menschen mit unserem Zug und bieten psychosoziale Hilfe und Rehabilitationsmedizin an. Wir operieren auch Verwundete, aber keine verletzten Soldaten. Beide Seiten behandeln diese unter strenger Geheimhaltung. Auch in der Ukraine ist der Zugang schwierig und eine Frage ständiger Verhandlungen, vor allem in den von Russland besetzten Gebieten.

SPIEGEL: Hilfsorganisationen beklagen derzeit vor allem, dass Ihnen finanzielle Mittel fehlen. Sind Sie davon auch betroffen?

Christou: Internationalen Organisationen fehlen Milliarden, um angesichts der vielen Krisen grundlegendste Nothilfe zu leisten – zusätzlich sind die Geberländer sehr auf den Krieg in der Ukraine fokussiert. Die Not in Afghanistan etwa wird völlig vernachlässigt. Ärzte ohne Grenzen ist tatsächlich in einer anderen Situation: Dank der Großzügigkeit und des Vertrauens von sieben Millionen Privatpersonen, die uns trotz der steigenden Lebenshaltungskosten weiter vertrauen und uns finanziell unterstützen, können wir unsere humanitäre Hilfe fortsetzen.