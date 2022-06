Der Angriff habe sich am Samstag nahe der Stadt Gimbi ereignet und gegen mehrere umliegende Dörfer gerichtet. Die Regionalregierung in Oromia bestätigte die Attacke und machte die Rebellengruppe Oromo-Befreiungsarmee (OLA) dafür verantwortlich. Die Zentralregierung in Addis Abeba war für eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht erreichbar.