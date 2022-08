Der Beginn des Tigray-Konflikts in Äthiopien ist fast zwei Jahre her. Mittlerweile leidet fast die Hälfte der Bevölkerung in der Region an Nahrungsmangel. Die Hälfte der schwangeren oder stillenden Frauen ist unterernährt, ebenso wie ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren, was zu Mangelernährung und Müttersterblichkeit führt. Das geht aus einem Bericht des Welternährungsprogramms (WFP) hervor.