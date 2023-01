Im Vorfeld des Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Addis Abeba zeichnet die Welthungerhilfe ein düsteres Bild der humanitären Situation in Äthiopien ab. Im zweiten bevölkerungsreichsten Land Afrikas haben nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation rund 22 Millionen Menschen zu wenig zu essen. »Die humanitäre Lage in Äthiopien war noch nie so kritisch, seitdem die Welthungerhilfe vor 50 Jahren ihre Arbeit am Horn von Afrika aufgenommen hat«, sagte Abaynah Demeke vom Landesbüro der Welthungerhilfe in Äthiopien der Nachrichtenagentur dpa.