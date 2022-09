Bürgerkrieg und Hungersnot in Äthiopien Wo Menschen Gras essen müssen

Kaum fünf Monate hielt der Waffenstillstand in Tigray, unter den neuerlichen Kämpfen leiden besonders die Menschen. Derzeit gelangt keine Hilfe in die Region – die WHO spricht von der »schlimmsten Katastrophe der Welt«.