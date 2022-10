Neben der Uno rief auch die EU zur sofortigen Einstellung der gemeinsamen Offensive der äthiopischen und eritreischen Streitkräfte auf. In einer Erklärung forderte die Staatengemeinschaft den vollständigen Rückzug der eritreischen Truppen aus Äthiopien. Außerdem forderte sie die Tigray-Kräfte auf, weitere Militäreinsätze zu unterlassen und die Feindseligkeiten in den benachbarten Amhara- und Afar-Gebieten einzustellen.

In einer Pressekonferenz nach einem Außenministertreffen in Luxemburg sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, die Situation sei noch nie so schlimm gewesen, sowohl in militärischer als auch humanitärer Hinsicht.