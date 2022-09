Kaum fünf Monate hat der Waffenstillstand in der abtrünnigen Region Tigray in Äthiopien gehalten, nun sind die Gefechte zurück . Obwohl die Rebellen in dem Gebiet vor wenigen Tagen eine Feuerpause angeboten haben, ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Nun wird aus Tigray erneut ein Luftangriff auf die Hauptstadt gemeldet.