Weil es vermehrt Meldungen über Affenpocken-Fälle in Europa und Nordamerika gibt, warnt die Afrikanische Gesundheitsbehörde für Ansteckende Krankheiten (CDC) die westlichen Länder davor, Impfstoffe zu horten. »Wir hoffen, dass Impfstoff vor allem dort verfügbar ist, wo das Risiko am höchsten ist – nicht dort, wo man besonders viel für ihn bezahlen kann«, sagte Ahmed Ogwell, stellvertretender CDC-Direktor, in Addis Abeba.