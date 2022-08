Laut Gesundheitsministerium gibt es in den USA inzwischen rund 6600 Fälle. Rund 1,1 Millionen Impfdosen würden für die Menschen im Land bereitgestellt, sagte Becerra. Er kündigte an, die Kapazitäten bei Tests auf 80.000 pro Woche zu erhöhen. Einzelne US-Bundesstaaten und große Städte, etwa der Bundesstaat New York und Kalifornien, hatten zuvor den Notstand ausgerufen und um Hilfe des Bundes gebeten.