Sima Samar , Jahrgang 1957, studierte in Kabul Medizin. Sie wurde Ende 2001 Afghanistans erste Frauenministerin und eine von fünf Stellvertretern des damaligen Präsidenten Hamid Karzai. Dieser ernannte sie 2002 zur Leiterin der Unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission, der sie bis heute vorsteht. Sie hat zwei erwachsene Kinder und ist zum zweiten Mal verheiratet; ihr erster Ehemann wurde 1979 verschleppt und tauchte nie wieder auf. Kurz vor der Rückkehr der Taliban in Kabul reiste Samar in die USA, wo sie immer noch ist. Zurück in ihre Heimat kann sie derzeit nicht.

Die Burka soll in Zukunft wieder überall in der Öffentlichkeit getragen werden, so wie diese Frau es Anfang Mai in Kabul vor ihrem Straßengeschäft tut

Was überhaupt ist dran an den Behauptungen der Taliban zur Burka? Nichts. Ihr Erlass hat keine islamische Grundlage. Zur Zeit des Propheten Muhammad war das Gesicht der Frauen nicht bedeckt. Diese Bedeckung hat ihre Wurzeln nicht in der Kultur des Landes. In den meisten ländlichen Gegenden Afghanistans arbeiten die Frauen Schulter an Schulter mit den männlichen Familienmitgliedern auf dem Feld, und sie bedecken ihr Gesicht nicht.

Momena hat Angst

Ein Burka-Gebot steht für so viel mehr als ein Stück Tuch, das den Körper der Frau verhüllt. Es fördert Gewalt und Unterdrückung der Frau. Es festigt das Ungleichgewicht der Macht zwischen den Männern, die die Ansagen machen, und den Frauen, die von ihrem Wort abhängen. Widersetzt sich eine Frau, muss sie mit gewaltsamer Strafe rechnen. Kinder- und Zwangsehen werden weiter zunehmen. Alle Mechanismen und Einrichtungen, die Frauen schützen, die es vor der Machtübernahme der Taliban gegeben hatte, gibt es nicht mehr in Afghanistan. Frauen haben keine Anlaufstelle, wenn ihnen Unrecht geschieht, wenn sie in Not geraten, Hilfe brauchen.