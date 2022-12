Das am Samstag von den radikal-islamischen Taliban in Afghanistan verhängte Arbeitsverbot für Frauen in Nichtregierungsorganisationen (NGOs) stößt international auf scharfe Kritik. Die Taliban hatten den erneuten tiefen Einschnitt in die Rechte von Frauen – nach dem Studienverbot – mit »ernsthaften Beschwerden« darüber begründet, dass Frauen, die für Nichtregierungsorganisationen (NGO) tätig seien, den Hidschab nicht trügen.