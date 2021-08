Ashraf Ghani Afghanistans Präsident macht »abrupten« US-Abzug für desolate Sicherheitslage verantwortlich

Im Kampf gegen die Taliban versinkt Afghanistan in Gewalt. Präsident Ghani will die Ursache für die Misere ausgemacht haben – und kündigt eine neue Initiative an, um die Lage binnen sechs Monaten zu verbessern.