Am 15. August verließ Afghanistans Ex-Präsident die Hauptstadt Kabul. Innerhalb von Stunden fiel an diesem Tag die Stadt an die radikal islamistischen Taliban, die seitdem das Land regieren. Nun hat Ashraf Ghani seine Flucht aus dem Land in einem Interview mit der BBC verteidigt . Diese sei nicht geplant gewesen und er habe das Land verlassen, um ein Blutvergießen in der Stadt zu verhindern. »Am Morgen dieses Tages hatte ich keine Ahnung, dass ich am späten Nachmittag weggehen werde«, sagte er.