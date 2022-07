Mehrere an den nächtlichen Razzien beteiligte Personen berichteten der BBC demnach , sie hätten erlebt, wie unbewaffnete Menschen getötet worden seien. Auch seien AK-47-Gewehre vor Ort platziert worden, um die Tötungen zu rechtfertigen. Mehrere Personen werfen der Gruppe laut der BBC vor, in einer Art perfidem Wettbewerb eine höhere Zahl von Tötungen als ihre Vorgängergruppe angestrebt zu haben.

Männer sollen Waffen und Handgranaten gezogen haben

In den ausgewerteten Einsatzberichten falle auf, dass sich die offiziell angegebenen Gründe für Tötungen oft ähnelten, schreibt die BBC: So sollen afghanische Männer in unterschiedlichen nächtlichen Razzien angeblich plötzlich AK-47-Gewehre oder Handgranaten hinter Vorhängen oder Möbeln hervorgezogen haben – nachdem sie festgenommen wurden. Meist sollte bei einer Razzia ein Festgenommener mit zurück in das betroffene Gebäude kommen, um bei der Durchsuchung zu helfen.