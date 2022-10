Fehlende Pässe erschweren Ausreise

Die meisten Afghaninnen und Afghanen reisen über Pakistan oder Iran aus. Um das Land zu verlassen, brauchen sie in der Regel einen Reisepass, die Ausreise mit dem afghanischen Personalausweis haben die Taliban untersagt. Allerdings schätzt man in Berlin, dass nicht mal die Hälfte der Familien mit Aufnahmezusage vollständig mit Reisepässen ausgestattet sind. Die Bundesregierung bemüht sich deshalb um einen Deal mit den pakistanischen Behörden: Nach Vermittlung der Deutschen ließen diese mehrmals Afghaninnen und Afghanen einreisen, die nur einen Personalausweis vorzeigen konnten. So gelangten mehr als 6000 Flüchtende außer Landes.