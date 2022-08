Afghanische Fotografin in Paris »Meine Mutter sagt, ich soll jetzt endlich mal den Eiffelturm anschauen«

Die afghanische Fotografin Roya Heydari floh vor den Taliban aus ihrer Heimat. Heute lebt sie in Paris, ihre Familie ist weiterhin in Kabul. Hier erzählt sie von ihrem neuen, zerrissenen Leben in Freiheit.