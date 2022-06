Auf einer Konferenz von verschiedenen Akteuren, die sich für Bildung in Afghanistan einsetzen, habe ich vor Kurzem eine Rede gehalten, die später auch im afghanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich habe in die Kameras gerufen, dass ich wieder zur Schule gehen will, dass wir Mädchen Bildung brauchen. Was soll sonst aus unserem Land werden, wenn wir keine Ärztinnen, Richterinnen und Polizistinnen mehr haben? In dem Moment habe ich mich sehr stark gefühlt und gedacht, wenn ich meine Stimme erhebe, dann tun es vielleicht noch andere Mädchen.

Bis vor zwei Jahren konnte ich auf eine Schule im Süden Kabuls gehen. Erst kam das Coronavirus, und dann verboten die Taliban die Schulen ganz. Früher waren wir 35 Mädchen in einer Klasse. Jeden Morgen um 9 klopften wir voller Vorfreude an die Schultür und haben darauf gewartet, dass der Lehrer uns öffnet. Mein Lieblingsfach war Dari. Ich lese gerne Bücher über unsere Kultur und auch über Psychologie. Viele Menschen in unserem Land sind depressiv und traumatisiert von den Folgen des Krieges.