Afghanistan Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Taliban und Widerstandsgruppen

Die Provinz Pandschir nördlich der Hauptstadt Kabul gilt traditionell als Hochburg des Widerstands gegen die Taliban (lesen Sie hier mehr ). Dort gab es offenbar erneut schwere Auseinandersetzungen.

Die »Nationale Befreiungsfront« (NRF) meldete am Dienstagabend, dass sie 71 Taliban getötet habe. Die Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht sind, haben nach eigenen Angaben derweil 40 »Rebellen« in der Provinz Pandschir getötet. Weitere 101 Widerstandskämpfer seien verhaftet worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.