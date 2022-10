Laut der Bundespsychotherapeuten-Kammer erhalten Geflüchtete in Deutschland in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts in der Regel keine ausreichende Behandlung psychischer Erkrankungen, die Versorgung sei »mit extremen Hürden verbunden«. Traumatherapeuten wie der Psychiater Andreas Krüger, der in seiner Klinik in Hamburg traumatisierte geflüchtete Kinder behandelt, sagen: Damit geflüchtete Menschen heilen können, bräuchten sie zunächst eine neue sichere Umgebung. Jedoch könnte sie sich, solange sie schlechte Nachrichten und Schrecken aus dem Heimatland empfingen, nie wirklich sicher fühlen, nicht abschließen. Ein fast unlösbares Problem. In Basigul Sharifis Worten klingt es so:

»Mein Körper hat Afghanistan verlassen, aber mein Kopf ist noch dort. Ich liebe dieses Land. Es ist mein Zuhause. Bevor ich das Land verlassen habe, habe ich mal als Lehrerin, mal als Autorin gearbeitet, einen konstanten Job hatte ich nicht. Ich war eine politische Aktivistin, war auf vielen Demonstrationen. Ich war mehrmals Zeugin von Bombenanschlägen, stand vielleicht hundert Meter entfernt. Habe Leichenteile der Opfer aufgesammelt. Habe Menschen beim Sterben zugesehen. Wenn ich jetzt hier in Bochum in der Wohnung bin und höre ein lautes Geräusch, erinnere ich mich daran. Es fühlt sich für meinen Körper real an. Er hat sich alles gemerkt.

Mein Sohn ist in dem Flüchtlingslager auf Samos zweimal Zeuge eines Suizids geworden. Ich glaube, auch ihn lassen die Schrecken der Erinnerungen nicht los. Ich habe neulich im Suchverlauf unseres Handys gesehen, dass er nach Wegen gegoogelt hat, wie man sich das Leben nehmen kann. Wenn er wütend ist, sagt er manchmal: ›Dann bringe ich mich eben um.‹