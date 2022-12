Seit der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht besuchen viele chinesische Geschäftsleute Afghanistan. Obwohl Peking die Taliban-Regierung nicht offiziell anerkennt, hielt es seine Botschaft in Afghanistan auch nach deren Machtübernahme im August vergangenen Jahres offen.

Kampf zwischen IS und Taliban

Die Taliban haben seitdem die Verbesserung der Sicherheitslage zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Dennoch haben die Anschläge in den vergangenen Monaten zugenommen, die oft die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) für sich reklamiert. Der IS ist wie die Taliban eine sunnitische Gruppierung, beide befinden sich aber in einer erbitterten Rivalität zueinander. Erst Anfang Dezember hatten mehrere mutmaßliche Anschläge die afghanische Hauptstadt erschüttert.