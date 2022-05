Einen Tag lang dauerte der Widerstand, nun beugen sich mehrere TV-Journalistinnen Afghanistans der Anordnung der Taliban , Vollschleier zu tragen. Am Tag zuvor hatten sich einige noch widersetzt: Moderatorinnen und Reporterinnen hatten sich in den Nachrichten mit unbedecktem Gesicht gezeigt.

Das berüchtigte Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters hatte alle TV-Journalistinnen angewiesen, ab Samstag nur noch mit bedeckten Gesichtern aufzutreten. Nur ihre Augen dürfen demnach sichtbar sein. Das Ministerium setzte damit einen Erlass von Taliban-Anführer Hibatullah Achundsada durch, wonach sich Frauen und insbesondere Behördenmitarbeiterinnen nur noch vollverschleiert in der Öffentlichkeit zeigen sollen.

»Wir haben uns gewehrt, wir wollten keine Masken tragen«, sagte die Moderatorin Sonja Niasi vom Sender TOLOnews am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. »Aber TOLOnews wurde unter Druck gesetzt«. Der Sender sollte nach ihren Angaben alle Journalistinnen versetzen oder entlassen, die – wie bisher üblich – nur mit Kopftuch auftreten.

Aus Solidarität mit den Moderatorinnen trugen männliche Journalisten und Mitarbeiter des Senders in den Büros ebenfalls Gesichtsmasken, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Andere Mitarbeiterinnen des Senders ließen derweil ihre Gesichter weiterhin unverhüllt.

Afghanistan: Taliban schreiben Frauen Burka in der Öffentlichkeit vor

Auf Anordnung der Behörden haben afghanische Fernsehsender bereits aufgehört, Filme und Serien zu zeigen, in denen Frauen eine Rolle spielen.

Die radikalislamischen Taliban hatten nach ihrer Machtübernahme in Kabul Mitte August eine moderatere Regierung als während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001 versprochen. In den vergangenen Monaten wurden jedoch zahlreiche Freiheiten von Frauen etwa in der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt beschnitten. Vereinzelt hatten afghanische Frauen gegen die Restriktionen demonstriert, doch gingen die Taliban hart dagegen vor.