In Afghanistan ist ein hoher Würdenträger der regierenden radikalislamischen Taliban bei einem Selbstmordattentat getötet worden. Der für seine Brandreden gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) bekannte Rahimullah Hakkani sei »der einzige Märtyrer« eines Bombenanschlags auf die von ihm geleitete Koranschule in Kabul, erklärte ein Polizeisprecher. Hakkani hatte sich zuletzt öffentlich für den Zugang von Mädchen zum Schulunterricht ausgesprochen.