+++ Livestream von Körber-Stiftung und SPIEGEL +++ Wie ist die Lage in Afghanistan, Herr Karzai?

Frauen in Angst, die Bevölkerung in Armut: Ein Jahr nach der Taliban-Machtübernahme ist die Situation in Afghanistan dramatisch. Darüber spricht Ex-Präsident Hamid Karzai mit Britta Sandberg und Nora Müller. Jetzt live.