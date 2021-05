Afghanistan In diesem Waisenhaus lernen Kinder, ihre Traumata hinter sich zu lassen

Im House of Flowers in Kabul finden Mädchen und Jungen, die bei Anschlägen ihre Eltern verloren haben, ein neues Zuhause. Ein Ort des Friedens in einem Land, das bald wieder von den Taliban beherrscht werden könnte.

und Alessio Mamo (Fotos) Von Maria Stöhr