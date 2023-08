Zum zweiten Mal begehen die radikal-islamischen Taliban den Jahrestag ihrer Machtübernahme in Afghanistan. Für die Herrscher in Kabul ist das ein Grund zum Feiern. Flaggen des »Islamischen Emirats Afghanistan« – wie das Land von seinen Herrschern genannt wird – wehten an Sicherheitskontrollpunkten in der gesamten Hauptstadt Kabul. Durch die Straßen Kabuls fuhren Konvois von Taliban-Mitgliedern, und Anhänger der Regierung versammelten sich auf dem Massud-Platz in der Nähe des verlassenen US-Botschaftsgebäudes, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.