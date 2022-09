Eine Afghanin hat einen Taliban-Offiziellen in einem Video auf Twitter beschuldigt, sie zur Heirat gezwungen und mehrfach vergewaltigt zu haben.

In dem Video weint die Frau, die nur ihren Vornamen Elaha bekannt gibt, als sie beschreibt, wie sie von dem Sprecher des Taliban-Innenministeriums, Saeed Khosti, geschlagen und vergewaltigt worden sei. Sie befände sich in einer Wohnung in Kabul, in der die Taliban sie eingesperrt hätten, nachdem sie versucht hätte, das Land zu verlassen. Sie bat darum, gerettet zu werden.