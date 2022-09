Im August berichtete einer der afghanischen Piloten gegenüber der BBC, dass er trotz angebotener amerikanischer Hilfe auch nach der Machtübernahme der Taliban im Land blieb. Mohammad Edris Momand, in West Point ausgebildet, sagte, dass er seinen Black-Hawk-Helikopter am Tag des Falls Kabuls statt wie angewiesen nach Usbekistan, sondern in sein afghanisches Heimatdorf geflogen habe. Heute fliege er in Diensten der Taliban.