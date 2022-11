Afghanistan Lage der letzten Ruhestätte des Taliban-Gründers Mullah Omar enthüllt

Es gab nur wenige Bilder von ihm, sein Tod wurde jahrelang geheim gehalten: Nun haben die radikalislamischen Taliban in Afghanistan den Ort der letzten Ruhestätte ihres Gründers Mullah Omar enthüllt. Hochrangige Taliban-Führer hätten an einer Zeremonie an dem Grab in der Nähe der Ortschaft Omarso in der Provinz Sabul teilgenommen, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Von den Behörden veröffentlichte Bilder zeigen Männer, die um ein schlichtes Grab versammelt sind, über dem ein grüner Metallkäfig steht.